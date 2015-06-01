ООН: за час бойових дій на сході України загинули понад 6400 осіб

Про це повідомляє Радіо Свобода.

У звіті від 1 червня агенція ООН з прав людини йдеться, що кількість жертв зростає, незважаючи на зменшення кількості обстрілів у зв’язку з досягнутим у Мінську перемир’ям.

За даними ООН, серед загиблих щонайменше 626 жінок і дівчат. Поранені, як йдеться в звіті, 15962 людини.

Читайте такожУ Станиці Луганській на розтяжці підірвалися мирні жителі: двоє загинули, серед них 14-річний хлопчикАгенція ООН наголошує, що справжнє число загиблих і поранених може бути значно більшим.

За даними організації, близько п’яти мільйонів людей страждають від наслідків конфлікту, зокрема 1,2 мільйона були змушені залишити свої домівки.

У минулому звіті ООН йшлося про понад 6,1 тисячі загиблих.

8 травня президент України Петро Порошенко повідомив, що внаслідок конфлікту на сході країни загинули 1675 українських військовослужбовців і близько семи тисяч цивільних жителів. Понад тисяча людей, за його словами, зникли безвісти.