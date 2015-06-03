Внаслідок артобстрілу поранено трьох жителів Мар'їнки

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

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Унаслідок розриву снаряда у дворі постраждав житель Мар'їнки, 1987 року народження. Чоловік доставлений до лікарні Курахового з осколковим пораненням черевної порожнини.

Крім того, жителька, 1980 року народження, та її донька, 1998 року народження, доставлені в лікарню Курахового з осколковими пораненнями.

Інформація про постраждалих уточнюється, йдеться у повідомленні.