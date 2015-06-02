Під Маріуполем в результаті мінометного обстрілу бойовиками поранено жінку
15:42, 02 червня 2015Війна
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Сьогодні вранці під Маріуполем в результаті мінометного обстрілу бойовиками села Лебединське зазнала поранень жінка, 1956 року народження.
REUTERS
Як повідомили УНІАН в Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, потерпіла з пораненням грудної клітини доставлена в лікарню Маріуполя.
За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
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Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні проведення Антитерористичної операції на сході України загиблих серед українських військовослужбовців не було, вісім зазнали поранень.
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