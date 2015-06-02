Під Маріуполем в результаті мінометного обстрілу бойовиками поранено жінку

Як повідомили УНІАН в Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, потерпіла з пораненням грудної клітини доставлена в лікарню Маріуполя.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Читайте такожУ Щасті внаслідок обстрілу поранений мирний житель

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні проведення Антитерористичної операції на сході України загиблих серед українських військовослужбовців не було, вісім зазнали поранень.