Бій за Мар'їнку триває, військовим направили чергове підкріплення
Військові наголошують, що сили АТО продовжують утримувати позиції, бойовий дух - високий.
У Мар'їнці триває бій сил АТО з бойовиками, українським військовим направили чергове підкріплення.
Про це йдеться на сторінці ВСУ (Центр) в Twitter.
"Наші резерви вирушили нам на підсилення. Вже на півдороги. Ще більше підкріплення", - йдеться в повідомленні.
Військові підкреслюють, що сили АТО продовжують утримувати позиції, бойовий дух - високий.
"Всі воїни на своїх місцях! Позиції утримуються! Підсилення на підході. Ніхто нікого не покинув і не здав. Бойовий дух високий", - йдеться в повідомленні.
Наші резерви вирушили нам на підсилення. Вже на півдороги. Ще більше підкріплення. Залізна та Боги війни, ми раді Вас нарешті бачити!
— ЗСУ (Центр) (@UaForces) June 3, 2015
Всі воїни на своїх місцях! Позиції утримуються! Підсилення на підході. Ніхто нікого не покинув і не здав. Бойовий дух високий.
— ЗСУ (Центр) (@UaForces) June 3, 2015