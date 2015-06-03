Бій за Мар'їнку триває, військовим направили чергове підкріплення

У Мар'їнці триває бій сил АТО з бойовиками, українським військовим направили чергове підкріплення.

Про це йдеться на сторінці ВСУ (Центр) в Twitter.

"Наші резерви вирушили нам на підсилення. Вже на півдороги. Ще більше підкріплення", - йдеться в повідомленні.

Військові підкреслюють, що сили АТО продовжують утримувати позиції, бойовий дух - високий.

"Всі воїни на своїх місцях! Позиції утримуються! Підсилення на підході. Ніхто нікого не покинув і не здав. Бойовий дух високий", - йдеться в повідомленні.

Наші резерви вирушили нам на підсилення. Вже на півдороги. Ще більше підкріплення. Залізна та Боги війни, ми раді Вас нарешті бачити! — ЗСУ (Центр) (@UaForces) June 3, 2015