Бій за Мар'їнку триває, військовим направили чергове підкріплення

18:40, 03 червня 2015
Війна
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Військові наголошують, що сили АТО продовжують утримувати позиції, бойовий дух - високий.

Иллюстративная фотография: украинские военные / Фото УНИАН

У Мар'їнці триває бій сил АТО з бойовиками, українським військовим направили чергове підкріплення.

Про це йдеться на сторінці ВСУ (Центр) в Twitter.

"Наші резерви вирушили нам на підсилення. Вже на півдороги. Ще більше підкріплення", - йдеться в повідомленні.

Військові підкреслюють, що сили АТО продовжують утримувати позиції, бойовий дух - високий.

"Всі воїни на своїх місцях! Позиції утримуються! Підсилення на підході. Ніхто нікого не покинув і не здав. Бойовий дух високий", - йдеться в повідомленні.

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