В СБУ повідомили, що за час АТО загинули близько 1800 українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО сказав заступник голови СБУ Віктор Ягун.

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"Загинули на цій війні близько 1800 осіб. Чому близько, тому, що крім врахованих втрат є також військовослужбовці, що значаться безвісти зниклими", - сказав Віктор Ягун.

Разом з тим він додав, що немає точних даних про втрати противника, оскільки він всіляко приховує їх, але, згідно з теорією військової справи, сторона, що нападає, завжди має більші втрати, ніж та, що обороняється.

"Нікому не вигідно з тієї сторони оприлюднювати факти загибелі значної кількості осіб. Разом з тим, кожен військовий знає, що наступаючі частини несуть набагато більші втрати", - сказав Віктор Ягун.