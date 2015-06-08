На Донбасі з 15 лютого загинули понад 150 осіб, серед них 50 мирних жителів - Полторак

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО повідомив міністр оборони Степан Полторак.

За його словами, події довкола Мар'їнки демонструють, що бойовики та їхні російські куратори не бажають дотримуватися Мінських домовленостей, і ці домовленості знов опинилися під загрозою зриву. Крім того, сказав він, бойовики заважають роботі місії ОБСЄ та не проводять відведення техніки.

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Міністр зауважив, що порівняно з квітнем бойовики збільшили кількість обстрілів більш як удвічі, а з моменту оголошення режиму припинення вогню, з 15 лютого, бойовики порушували його понад 4 тис. разів, у тому числі здійснили 120 обстрілів населених пунктів з мирними жителями.

“В результаті загинуло понад 100 військовослужбовців Збройних сил України та понад 50 цивільних осіб”, - сказав Полторак.