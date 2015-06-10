Шкіряк відправився в зону АТО

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

В ході відрядження Шкіряк планує відвідати сектори "М", "Б" і "З".

Читайте такожпротягом дня бойовики 30 раз обстріляли позиції сил АТО і населені пункти«В залежності від ситуації буду намагатися повідомляти про перебіг подій на різних ділянках фронту», - зазначив Шкіряк.

Для виконання особливих доручень Міністра МВС Украіни Arsen Avakov, виіхав в зону АТО, в райони проведення активних бойо... Posted by Зорян Шкіряк on Tuesday, June 9, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що Зорян Шкіряк повертається на посаду радника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.