Шкіряк відправився в зону АТО
01:23, 10 червня 2015Війна
0 0
Радник голови МВС Зорян Шкіряк виїхав в район проведення бойових дій в зоні АТО для виконання особливих доручень міністра.
Шкіряк полетів до зони АТО / УНІАН
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
В ході відрядження Шкіряк планує відвідати сектори "М", "Б" і "З".
Читайте такожпротягом дня бойовики 30 раз обстріляли позиції сил АТО і населені пункти«В залежності від ситуації буду намагатися повідомляти про перебіг подій на різних ділянках фронту», - зазначив Шкіряк.
Для виконання особливих доручень Міністра МВС Украіни Arsen Avakov, виіхав в зону АТО, в райони проведення активних бойо...Posted by Зорян Шкіряк on Tuesday, June 9, 2015
Раніше УНІАН повідомляв, що Зорян Шкіряк повертається на посаду радника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter