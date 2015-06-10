У зоні АТО за добу поранено сімох українських військових, загиблих немає
13:01, 10 червня 2015Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції поранення отримали семеро українських військових, жертв немає.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив представник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу ми не маємо втрат. Тільки семеро військових поранені в результаті бойових дій", - сказав він.
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