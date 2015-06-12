В районі Бахмутської траси бойовики намагаються знайти слабкі місця в обороні сил АТО - Лисенко

Бойовики намагаються знайти слабкі місця в обороні сил АТО в районі Бахмутської траси на Луганщині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО полковник Андрій Лисенко під час брифінгу.

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«На Луганському напрямку противник вів вогонь по наших позиціях на широкій ділянці фронту – від Попасної до російського кордону. Вогонь вівся переважно зі стрілецької зброї, а також мінометів; фактів застосування великокаліберної артилерії і танків не зафіксовано», - зазначив він.

«Найскладніша ситуація – на північ від центральної ділянки Бахмутської траси (с. Кримське і с. Сокільники), де противник регулярно чинить провокації, намагаючись знайти слабкі місця у нашій обороні», - додав Лисенко.