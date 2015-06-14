Бойовики ведуть обстріл Новотошківки, мешканці ховаються у підвалах

Як йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, в неділю вранці почався обстріл Новотошківки на автодорозі "Бахмутка" біля 29-го блокпосту. Кілька мін і снарядів із самохідних артилерійських установок (САУ) вибухнули біля житлових будинків, місцеві мешканці разом з дітьми намагаються сховатись у підвалах. Вогонь триває і в ці хвилини (станом на 10.20).

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Згідно з повідомленням, стріляють від залізниці, що проходить полем за кілька кілометрів від Новотошківки.

"У селі чути роботу двигунів важкої ворожої техніки (імовірно, САУ і вантажівки), яка пересувається з боку залізниці", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, бойовики встановили рекорд, здійснивши за добу 109 обстрілів позицій військових

Зокрема з вечора проросійські гібридні війська активізувалися на Луганщині. По Новотошківці загарбники двічі гатили з РСЗВ "Град". А поблизу Золотого розривалися ворожі 120-мм міни.