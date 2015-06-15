До Горлівки і Дебальцевого перекинуто тисячу бойовиків і артилерію

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний опір", народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.

Читайте такожПід Донецьком бойовики застосували "Гради" і перекинули піхоту до позицій сил АТО - ІС

"У район населеного пункту Горлівка, через Ясинувату і Єнакієве, перекинуто підрозділ бойовиків (450-500 осіб кількома партіями). Одночасно перекидається артилерія (за добу зафіксовано 6 САУ 2С1 "Гвоздика", 5 гармат Д-30)", - написав він.

Також він додав, що через Шахтарськ перекинуто два ЗРК ТОР-М1. Колону супроводжували два БТР-80 і три КамАЗи.

"На марші між Садовим і Харцизькому зафіксовано 3 од. самохідного ЗРК «Стріла-10М»", - наголосив він.

Крім того, з Алчевська на Дебальцеве дрібними партіями (по 5-6 вантажних машин) перекидається підрозділ місцевих бойовиків (загалом не менш як 550 осіб).

За даними Тимчука, через Алчевськ пройшла колона (4 БТР-80 і 4 САУ 2С3 "Акація") у напрямку Ісаковського водосховища, а на південь від Луганська зафіксовано 20 вантажних автомобілів з понтонним парком (всі із затертими тактичними номерами).