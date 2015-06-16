Сили АТО нейтралізували кількох ворожих снайперів біля Щастя та Опитного

Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.

"Біля Щастя, Опитного, й шахти "Бутовка" вдалими контрснайперськими діями було нейтралізовано декілька ворожих снайперів", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, окрім снайперів, за даними групи "Інформаційний Опір", в районі населеного пункту Опитного оперувала бронегрупа бойовиків.

"Противник прицільно вів обстріл позицій сил АТО з танків і БМП, кілька разів відкривали стрільбу й БТРи бойовиків. Після даних обстрілів за позиціями українських військ завдали ударів міномети (120-мм і 82-мм), також бойовики використовували АГС-17 і великокаліберні кулемети, прикриваючи маневрування і зміну позицій бронетехніки", - повідомляє "ІО".