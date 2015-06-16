В районі Донецького аеропорту зафіксовані артилерійські підрозділи бойовиків

Про це свідчать оперативні дані групи "Інформаційний Опір" ("ІО").

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За даними групи, в районі населеного пункту Опитне, Водяне і на південь від Авдіївки оперувало кілька бронегруп бойовиків. "Противник прицільно вів обстріл позицій сил АТО з танків і БМП, кілька разів відкривали стрільбу й БТРи бойовиків. Після даних обстрілів за позиціями українських військ завдали ударів міномети (120-мм і 82-мм), також бойовики використовували АГС-17 і великокаліберні кулемети, прикриваючи маневрування і зміну позицій бронетехніки", - повідомляє "ІО".

Також "Інформаційним Опором" зафіксовані місця постійної дислокації даних бронегруп терористів – Спартак, Ясинувата й західна частина Київського району Донецька (селище Веселе і вулиця Стратонавтів).