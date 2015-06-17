Програма тренування українських військових за стандартами НАТО триватиме до 2017 року

Реалізація канадської програми з навчання українських військовослужбовців за стандартами НАТО триватиме до 2017 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол Канади в Україні Роман Ващук сказав під час засідання стратегічного дискусійного клубу "Україна-НАТО: діагностика партнерства".

"Та програма, яку тепер проводять Сполучені Штати на Яворівському полігоні з Нацгвардією, і програма, яку буде Канада проводити вже від серпня-вересня до березня 2017 року, надасть Україні натренованих за стандартами НАТО сотні і тисячі військовослужбовців. Це вже почалося, і це вже відбувається", - сказав Ващук.

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Як зазначив посол, таке практичне співробітництво зближує Україну з НАТО.

Також Ващук заявив, що на ключові посади в органи співробітництва з НАТО Україна повинна призначати професійних і обізнаних з цим напрямком роботи людей.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2015 року уряд Канади вирішив направити в Україну майже 200 військовослужбовців для проведення військових навчань та підготовки військовослужбовців Збройних сил України.

Зазначається, що в залежності від типу навчань канадські військові експерти перебуватимуть в Україні як на постійній, так і періодичній основі. Вони проводитимуть навчання з розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів, з утилізації боєприпасів, навчання військової міліції, медиків, навчання з безпеки польотів та оновлення системи військової логістики.