За минулу добу в зоні АТО загинули троє українських військових, 14 поранені

13:06, 18 червня 2015
Війна
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За минулу добу на Донбасі Україна втратила трьох військових, ще 14 були поранені.

На Донбасі за минулу добу поранення отримали 14 осіб / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій, зіткнень та провокацій три наших воїни загинули, ще 14 поранені", - сказав він.

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