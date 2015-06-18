За минулу добу в зоні АТО загинули троє українських військових, 14 поранені
13:06, 18 червня 2015Війна
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За минулу добу на Донбасі Україна втратила трьох військових, ще 14 були поранені.
На Донбасі за минулу добу поранення отримали 14 осіб / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок бойових дій, зіткнень та провокацій три наших воїни загинули, ще 14 поранені", - сказав він.
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