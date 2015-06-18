За минулу добу в зоні АТО загинули троє українських військових, 14 поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій, зіткнень та провокацій три наших воїни загинули, ще 14 поранені", - сказав він.