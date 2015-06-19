Путін вказав на роль Заходу у вирішенні конфлікту на Донбасі

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

«Хочу звернути увагу наших партнерів, ми не можемо це зробити в односторонньому порядку. Ми постійно, кожен день чуємо одне і те ж, як мантру повторюють одне і те саме: «Росія має вплинути на південний схід України». Ми впливаємо, але вирішити цю проблему тільки за допомогою нашого впливу на південний схід неможливо. Потрібно впливати і на сьогоднішню офіційну владу в Києві, а цього ми зробити не можемо. Це та дорога, по якій мають пройти наші західні партнери - європейці і американці, давайте разом працювати», - сказав Путін.

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При цьому він наголосив, що потрібно повністю виконувати Мінські угоди, і РФ домагатиметься їхнього виконання.

Путін запевнив, що Росія «нічого не хоче» від влади України.

«Ми вважаємо, що для врегулювання потрібно виконати Мінські угоди, і ключовий момент тут - елемент політичного діалогу», - сказав Путін.

Він вкотре заявив, що йдеться про конституційну реформу в Україні, децентралізацію влади, застосовувати закон про особливий статус цих територій, прийняти закон про амністію, так не можна вести діалог з людьми, які можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, а після цього провести муніципальні вибори.

За його словами, «все це має відбутися за узгодженням з Донецьком і Луганськом».

«Ніякого прямого діалогу, на жаль, ми досі не бачимо. Є тільки намітки того, що він починається. Але минуло вже занадто багато часу від того, як Мінські угоди були підписані. Зараз потрібно, ще раз повторюю, налагодити прямий діалог між Луганськом, Донецьком та Києвом. Ось чого не вистачає», - сказав Путін.

Він вважає, що після цього потрібно розпочати економічну реабілітацію цих територій.

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«Я вже багато разів говорив, хочу повторити, теза про те, що у нас немає грошей, не працює в цьому випадку. Якщо сьогоднішні київські керівники вважають, що це територія України, що там мешкають українські громадяни, які мають право на отримання, скажімо, допомоги з інвалідності або пенсій, і заробили їх у рамках чинного в Україні законодавства, то не може київська влада відмовлятися платити цю допомогу, не має права просто, вона порушує власну Конституцію. Все це має бути реалізовано, причому не на словах, а на справі, на практиці», - додав він.