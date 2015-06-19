Геращенко оприлюднив секретний план Путіна по захопленню Лівобережної України

Як повідомив Геращенко на своїй сторінці в Facebook, на сайті проекту Миротворець опублікована пояснювальна записка "До плану вогневого ураження противника".

"На цей раз публікуємо "Пояснювальну записку до плану вогневого ураження противника", підготовлену начальником штабу Західного військового округу генерал-лейтенантом В. Астаповим і начальником оперативного управління генерал-майором Коваленком", - написав він.

За словами Геращенка, в документах "ретельно і з особливим цинізмом перераховується, які військові частини та об'єкти інфраструктури України повинні бути знищені ударами з повітря або ракетно-артилерійськими ударами".

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Разом з тим, за його словами, у кожному випадку вказано точні географічні координати баз української армії, Національної гвардії, укріпрайони, блок-пости та інші важливі елементи оборонної інфраструктури України.

Крім цього, як зазначає Геращенко, в документах детально розписана методика і тактика дій розвідувально-диверсійних груп противника, яка спрямована на максимальне прискорення просувань російських військ з території Лівобережної України.

Радник глави МВС впевнений, що ретельне вивчення детальных секретних документів Генштабу РФ значно підвищить обороноздатність України, а також "покаже нашим зарубіжним партнерам, наскільки велика й реальна загроза повномасштабної військової агресії з боку путінської Росії".

Нагадаємо, за словами Геращенко, метою операції є швидке захоплення контролю над територією і комунікаціями, без захоплення великих міст/обласних центрів.

"У відповідності з планом батальоно-тактичні групи регулярної російської армії, об'єднані в групу військ "Північ", повинні будуть вторгнутися на територію України в два етапи - спочатку в Харківську і Донецьку області, а потім в Полтавську, Київську і Чернігівську", - писав раніше радник глави МВС.

Він також зазначав, що вторгнення планують за старою звичкою маскувати під наступ "ополченців" ЛНР/ДНР, які накопичили сили і хочуть відновити конституційний порядок в Україні без повернення Віктора Януковича.