Геращенко розповів про плани Генштабу РФ захопити Лівобережну Україну за 15 днів
Генеральний штаб Росії розробляв план операції по захопленню території всієї Лівобережної України за кордоном зони окупації по Дніпру.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. "У квітні 2015 року Генштаб Російської Федерації затвердив черговий робочий план по захопленню Лівобережної України. Нарада щодо затвердження цього плану проходила 8-9 квітня в Санкт Петербурзі в штабі Західного військового округу", - повідомив він.
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За інформацією Антона Геращенка, На захоплення всієї Лівобережної України за планом Генштабу РФ відводиться 15 діб. Мета - швидке захоплення контролю над територією і комунікаціями, без захоплення великих міст/обласних центрів.
"У відповідності з планом батальоно-тактичні групи регулярної російської армії, об'єднані в групу військ "Північ", повинні будуть вторгнутися на територію України в два етапи - спочатку в Харківську і Донецьку області, а потім в Полтавську, Київську і Чернігівську", - написав радник глави МВС.
Він зазначив, що вторгнення планують за старою звичкою маскувати під наступання орд "ополченців" ЛНР/ДНР, які накопичили сили і хочуть відновити конституційний порядок в Україні без повернення Віктора Януковича.
"План захоплення Лівобережної України до Дніпра, детально розписаний в документі "Доповідь рішення на застосування угруповання військ "Північ" у спеціальній операції", що має гриф "цілком таємно" та в Пояснювальній записці до цього плану", - зазначив Антон Геращенко.
"Разом з цими основними стратегічними документами до нас у руки потрапив комплект технічних документів, в яких розписані точки нанесення ударів, висадки десантів, переліки захоплень стратегічних об'єктів і комунікацій", - написав радник міністра. При цьому він зазначив, що "однією з груп стратегічних об'єктів, які за планами Генштабу РФ треба захопити і не руйнувати, є компресорні станції магістральних газопроводів, по яких поки ще тривають поставки газу з РФ до Європи".
Крім цього, Антон Геращенко зазначив, що планувалися дії по дискредитації українських військових. "Або, кажучи простою мовою: планується пристрелити кілька десятків жителів окупованого українського Донбасу, зняти це на фото і відео і звалити все це на дії Української сторони", - зазначив Антон Геращенко.
За його інформацією, аналогічний план, розроблений командуванням Південного військового округу РФ. Мета Південної групи військ - удар по Запоріжжю та Мелітополю через район Бердянська і Маріуполя і вихід до Перекопського перешийку для відкриття сухопутних шляхів сполучення з Кримом".
Проте, фахівці-добровольці групи проекту "Миротворець" зуміли роздобути ці секретні документи російського Генштабу в своє розпорядження у ході багатоходової спеціальної операції, за яку вони не просять нагороди від держави", - написав радник.
При цьому Антон Геращенко зазначив, що подробиці цієї операції поки розголошенню не підлягають, оскільки цей канал отримання секретних документів з надр Генштабу Росії продовжує діяти і оприлюднення методів його роботи може привести до втрати каналу інформації та загибелі людей.
"Сам план агресії проти України було отримано ще в кінці квітня і передано компетентним органам України для обліку в планах організації оборони країни", - уточнив він.
Також про ці документи були проінформовані і наші зарубіжні партнери, що в кінцевому підсумку мало свій вплив на прийняття ними рішень про розміщення важкого озброєння в країнах Східної Європи і Балтії.