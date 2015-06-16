Геращенко розповів про плани Генштабу РФ захопити Лівобережну Україну за 15 днів

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. "У квітні 2015 року Генштаб Російської Федерації затвердив черговий робочий план по захопленню Лівобережної України. Нарада щодо затвердження цього плану проходила 8-9 квітня в Санкт Петербурзі в штабі Західного військового округу", - повідомив він.

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За інформацією Антона Геращенка, На захоплення всієї Лівобережної України за планом Генштабу РФ відводиться 15 діб. Мета - швидке захоплення контролю над територією і комунікаціями, без захоплення великих міст/обласних центрів.

"У відповідності з планом батальоно-тактичні групи регулярної російської армії, об'єднані в групу військ "Північ", повинні будуть вторгнутися на територію України в два етапи - спочатку в Харківську і Донецьку області, а потім в Полтавську, Київську і Чернігівську", - написав радник глави МВС.

Він зазначив, що вторгнення планують за старою звичкою маскувати під наступання орд "ополченців" ЛНР/ДНР, які накопичили сили і хочуть відновити конституційний порядок в Україні без повернення Віктора Януковича.

"План захоплення Лівобережної України до Дніпра, детально розписаний в документі "Доповідь рішення на застосування угруповання військ "Північ" у спеціальній операції", що має гриф "цілком таємно" та в Пояснювальній записці до цього плану", - зазначив Антон Геращенко.

"Разом з цими основними стратегічними документами до нас у руки потрапив комплект технічних документів, в яких розписані точки нанесення ударів, висадки десантів, переліки захоплень стратегічних об'єктів і комунікацій", - написав радник міністра. При цьому він зазначив, що "однією з груп стратегічних об'єктів, які за планами Генштабу РФ треба захопити і не руйнувати, є компресорні станції магістральних газопроводів, по яких поки ще тривають поставки газу з РФ до Європи".

Крім цього, Антон Геращенко зазначив, що планувалися дії по дискредитації українських військових. "Або, кажучи простою мовою: планується пристрелити кілька десятків жителів окупованого українського Донбасу, зняти це на фото і відео і звалити все це на дії Української сторони", - зазначив Антон Геращенко.

За його інформацією, аналогічний план, розроблений командуванням Південного військового округу РФ. Мета Південної групи військ - удар по Запоріжжю та Мелітополю через район Бердянська і Маріуполя і вихід до Перекопського перешийку для відкриття сухопутних шляхів сполучення з Кримом".

Проте, фахівці-добровольці групи проекту "Миротворець" зуміли роздобути ці секретні документи російського Генштабу в своє розпорядження у ході багатоходової спеціальної операції, за яку вони не просять нагороди від держави", - написав радник.

При цьому Антон Геращенко зазначив, що подробиці цієї операції поки розголошенню не підлягають, оскільки цей канал отримання секретних документів з надр Генштабу Росії продовжує діяти і оприлюднення методів його роботи може привести до втрати каналу інформації та загибелі людей.

"Сам план агресії проти України було отримано ще в кінці квітня і передано компетентним органам України для обліку в планах організації оборони країни", - уточнив він.

Також про ці документи були проінформовані і наші зарубіжні партнери, що в кінцевому підсумку мало свій вплив на прийняття ними рішень про розміщення важкого озброєння в країнах Східної Європи і Балтії.