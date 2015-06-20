У секторі "Б" затримано диверсантів, серед яких є росіянин - штаб АТО

Диверсійні групи бойовиків не полишають спроб потрапити на підконтрольну Україні територію .

Про це "5 каналу" повідомив прес-офіцер штабу АТО сектору "Б" Євген Силкін.

Зокрема, напередодні пізно ввечері – прикордонний наряд затримав чотирьох бойовиків так званої "ДНР" поблизу Березового. Один із диверсантів виявився громадянином Російської Федерації.

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"Під час виконання бойового завдання прикордонним нарядом в районі східної околиці населеного пункту Березове - в лісосмузі було затримано чотирьох осіб, які здійснювали спостереження з використанням оптичних приладів та збирали дані щодо розташування позицій сил антитерористичної операції", - каже Силкін.

Як виявилось, всі вони є членами ДРГ.

"Під час попереднього допиту та перевірки документів з’ясувалося, що затримані є військовослужбовцями незаконних збройних формувань так званої "ДНР" та членами розвідувально-диверсійної групи. У одного із затриманих вилучили паспорт громадянина Російської Федерації. Всіх злочинців передано до територіального органу Служби безпеки України", - каже речник.