За добу в зоні АТО загинули двоє українських військових, шестеро отримали поранення - Лисенко
12:46, 21 червня 2015Війна
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Про це повідомив спікер АП з питань АТО Андрій Лисенко.
REUTERS
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинули двоє українських військових, шестеро отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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”За минулу добу внаслідок активних бойових дій, провокацій двоє українських воїнів загинули, ще шестеро отримали поранення”, - наголосив Лисенко.
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