За добу в зоні АТО загинули двоє українських військових, шестеро отримали поранення - Лисенко

Про це повідомив спікер АП з питань АТО Андрій Лисенко.

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинули двоє українських військових, шестеро отримали поранення. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. Читайте такожВнаслідок обстрілу блокпостів поранений один прикордонник ”За минулу добу внаслідок активних бойових дій, провокацій двоє українських воїнів загинули, ще шестеро отримали поранення”, - наголосив Лисенко.

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