Минулої доби в зоні АТО семеро військових отримали поранення, загиблих немає - Лисенко

Минулої доби в зоні антитерористичної операції на Донбасі загиблих серед українських військовослужбовців немає, сімох поранено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок активних бойових дій, зіткнень та провокацій жоден з наших воїнів не загинув, проте семеро отримали поранення", - сказав він.