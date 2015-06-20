Минулої доби в зоні АТО семеро військових отримали поранення, загиблих немає - Лисенко
13:15, 20 червня 2015Війна
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Лисенко розповів про втрати української армії за добу.
REUTERS
Минулої доби в зоні антитерористичної операції на Донбасі загиблих серед українських військовослужбовців немає, сімох поранено.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок активних бойових дій, зіткнень та провокацій жоден з наших воїнів не загинув, проте семеро отримали поранення", - сказав він.
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