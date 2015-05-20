Мобілізовані на Яворівському полігоні отримали 1100 комплектів форми - міністерство

Про це УНІАН повідомили в Управлінні комунікацій та преси Міністерство оборони України.

Так, упродовж вчорашнього дня на полігон було доставлено 1,1 тис. комплектів військових одностроїв, поінформували у відомстві, зазначивши, що «процес видачі військових одностроїв копіткий та тривалий, адже кожен військовослужбовець має отримати військові одяг та взуття відповідних розмірів, щоб у подальшому якісно виконувати службові обов’язки».

Разом з тим, за даними Міноборони, під час видачі обмундирування виникли непередбачувані проблеми, пов’язані з тим, що військовозобов’язані, які звикли у цивільному житті до розповсюджених розмірів, відмінних від військового стандарту, дещо некоректно вказали свої ростовки. Те ж стосується й дефіцитних розмірів: найменших та найбільших, яких випускають у дуже обмеженій кількості. Через це виникла необхідність замінити 200 комплектів на інші розміри, зазначили в міністерстві.

Читайте такожПорошенко підписав указ про звільнення в запас мобілізованих минулого рокуВодночас у відомстві запевнили, що сьогодні ж необхідна кількість військової форми відкорегованих розмірів відвантажена і автомобільним транспортом з Києва буде доставлена на Львівщину.

Крім, того сьогодні видано 800 пар берців. Решта – відвантажена і до завтрашнього ранку буде доставлена на Яворівський полігон разом із головними уборами, обіцяють в Міноборони.

Як повідомлялося, нещодавно на Яворівському полігоні сотні мобілізованих перекрили пости і вимагали видати їм форму та взуття.

У Генеральному штабі Збройних сил України 18 травня запевнили, що питання речового забезпечення військовослужбовців на Яворівському полігоні буде вирішено найближчими днями.