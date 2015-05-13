В Одесі невідомі підірвали залізничні колії - ЗМІ
04:06, 13 травня 2015Суспільство
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Невідомі вчинили підрив залізничних шляхів на шляхопроводі на вул. Маловського в Одесі.
В Одесі невідомі підірвали залізничні колії / Траса Е-95
Як передає кореспондент інформагентства «Траса Е-95», в результаті вибуху шляхи були пошкоджені, проте наскільки сильно – не відомо.
Співробітники міліції оточили територію на місці працюють вибухотехніки.
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Рух на залізниці зупинено.
Траса Е-95
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