В Одесі невідомі підірвали залізничні колії - ЗМІ

04:06, 13 травня 2015
Суспільство
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Невідомі вчинили підрив залізничних шляхів на шляхопроводі на вул. Маловського в Одесі.

Трасса Е-95

Як передає кореспондент інформагентства «Траса Е-95», в результаті вибуху шляхи були пошкоджені, проте наскільки сильно – не відомо.

Співробітники міліції оточили територію на місці працюють вибухотехніки.

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Рух на залізниці зупинено.

Трасса Е-95

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