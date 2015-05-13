В Одесі невідомі підірвали залізничні колії - ЗМІ

Невідомі вчинили підрив залізничних шляхів на шляхопроводі на вул. Маловського в Одесі.

Як передає кореспондент інформагентства «Траса Е-95», в результаті вибуху шляхи були пошкоджені, проте наскільки сильно – не відомо. Співробітники міліції оточили територію на місці працюють вибухотехніки. Читайте такожОдеські правоохоронці спростовують інформацію про нічні вибухи у місті Рух на залізниці зупинено.

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