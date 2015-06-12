Бойовики підірвали стратегічно важливу гілку залізниці у Луганській області

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, сьогодні після 2.00 було підірвано залізничну колію на перегоні "Попасна - Роти" на контрольованій Україною території Луганської області за кілька кілометрів від лінії розмежування.

Очевидно, вибухівку заклала і привела в дію ворожа розвідувально-диверсійна група. Вибух стався на 56-му кілометрі залізниці в напрямку Світлодарська (місто на контрольованій Україною території Донецької області), в результаті пошкоджено близько 300 метрів колій.

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"Це одна зі стратегічно важливих гілок залізниці, використовується для доставки вугілля з державних підприємств "Первомайськвугілля" і "Лисичанськвугілля" (на контрольованій Україною території) на Вуглегірську теплоелектростанцію у Світлодарську. Зараз на місці працюють ремонтні бригади і співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій. Відновлювальні роботи ускладнюються тим, що підходи до залізничної колії у багатьох місцях заміновані", - зазначив Москаль.