Обстріли на Донбасі: ситуація під Маріуполем ускладнюється

Вчора ввечері, 24 червня, після відносного затишшя вздовж усієї лінії розмежування сторін у зоні АТО бойовики значно активізувались.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Так, звечора до опівночі бойовики більше 30 разів обстріляли позиції українських військових.

"Найбільше ситуація ускладнилась біля Маріуполя. Наші позиції поруч із Широкиним й Талаківкою щільно були обстріляні з потужних 152-мм гаубиць. По Бердянському ворог гатив із артилерійських систем калібру 122 мм. Окрім того, Широкине обстрілювали зі стрілецької зброї гранатометів та переносних версій РСЗВ «Град-П»", - наголосили у штабі.

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Піски й Опитне, що неподалік Донецька, бойовики обстріляли з 120-мм мінометів. Також під обстріли з важких мінометів потрапили Ленінське та Кірове, що в районі Артемівська, а на Луганщині - Щастя й Станиця Луганська.

"Всього протягом минулої доби було зафіксовано 43 випадки застосування ворогом зброї. Впродовж цієї доби, з опівночі до цього часу, найманці кремля 6 разів били по позиціях українських військ. Зі 120-мм мінометів - знову по Широкиному. Зі стрілецької зброї та гранатометів – по Красногорівці та Бердянському", - додали у штабі.