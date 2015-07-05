З полону бойовиків звільнили бійця батальйону ОУН

Звільнений боєць ОУН / facebook.com/pages/Батальйон-ОУН

Про це повідомляється на сторінці батальйону в Facebook.

«Ми визволили з полону бійця батальйону ОУН Віталія Артемчука, псевдо "Сіті"», - інформує батальйон.

«Багато докладали зусиль до його звільнення, але дуже довго нічого не виходило. Вчора після телемосту з'явилася надія, що «Сіті» відпустять. Сьогодні його забрали з полону», - йдеться у розміщеному 4 липня повідомленні.

Читайте такожЗ полону бойовиків звільнили ще двох українських військових - Порошенко

При цьому у батальйоні зазначили, що люди, завдяки яким звільнили бійця, попросили не називати їхніх імен.

«Ми в батальйоні насправді знаємо, завдяки кому «Сіті» віддали, але ці люди дуже скромні і просили не називати їхні імена. Отже, спасибі Богу і всім, хто правдиво допомагав у звільненні побратима, бійця ОУН, друга Сіті», - наголосили в батальйоні.