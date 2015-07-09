Житлові будинки Кримського зазнали нових руйнувань через обстріли бойовиків - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

"На Луганському напрямку двома "гарячими" точками вчора були Станиця Луганська та Кримське. Активні перестрілки тривали цілий день, зокрема у Кримському противник кинув у бій БМП, і внаслідок обстрілів інфраструктура та житлові будинки зазнали нових руйнувань", - сказав Лисенко.

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За його словами, на Донецькому напрямку ситуація поблизу Світлодарського водосховища дещо стабілізувалась - зафіксовано лише два факти порушення режиму тиші з боку бойовиків.

Як сказав Лисенко, терористи також не припиняють спроб знайти слабкі місця на оборонних рубежах на схід від залізниці Донецьк-Слов'янськ. Вчора ввечері було зафіксовано дві збройні провокації біля Верхньоторецького. У районі аеропорту епіцентром протистояння залишаються Піски, де активно працюють снайпери, бойовики застосовують 120-міліметрові міномети.

Вчора вранці на Маріупольському напрямку бойовики обстріляли із 152-міліметрових гармат позиції українських військ поблизу селища Бахчовик на південний схід від Волновахи. Лисенко підкреслив, що цей населений пункт перебуває на відстані понад 10 км від лінії розмежування.

Також, зазначив Лисенко, протягом вчорашньої доби в зоні АТО було зафіксовано два польоти російських безпілотників в районі Маріуполя.