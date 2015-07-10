За добу на Донбасі загинули двоє українських військових, 10 поранених

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загинули двоє українських військових, 10 отримали поранення.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, з 18.00 до опівночі 9 липня по всій лінії розмежування бойовики близько 40 разів обстріляли позицій сил АТО.