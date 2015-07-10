За добу на Донбасі загинули двоє українських військових, 10 поранених
13:04, 10 липня 2015Війна
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В АП озвучили втрати серед бійців АТО за минулу добу.
REUTERS
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загинули двоє українських військових, 10 отримали поранення.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, з 18.00 до опівночі 9 липня по всій лінії розмежування бойовики близько 40 разів обстріляли позицій сил АТО.
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