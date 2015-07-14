За минулу добу в зоні АТО поранені п'ятеро українських військових - Лисенко

За минулу добу в зоні АТО п'ятеро українських військових отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

За його словами, впродовж доби ситуація в зоні АТО має тенденцію до загострення - кількість фактів порушення режиму тиші з боку бойовиків зростає, у тому числі із застосуванням важкої зброї.

“За минулу добу внаслідок активних бойових дій, на щастя, загиблих серед українських військових немає, але п'ятеро отримали поранення”, - сказав Лисенко.

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Також він зазначив, що впродовж учорашнього дня в зоні АТО спостерігалась активізація ворожої розвідки із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Зокрема їх було помічено 12 у зоні АТО і ще один - у Запорізькій області.