Ситуація в зоні АТО за минулу добу загострилась, військові готові до будь-якого розвитку подій – прес-центр

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

Так, протягом 13 липня російсько-терористичні війська понад 80 разів обстріляли позиції сил АТО та мирні населені пункти. При цьому бандити 5 разів застосували 152-х та 122-мм артилерію, 32 рази 120-мм міномети. Також - танки та реактивні системи залпового вогню.

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«З 18-ї по 24-ту годину обстрілів зазнали опорні пункти українських військ в районах н.п. Опитне, Авдіївка, Мар’їнка, Новгородське, Красногорівка, Майорськ, Піски, Водяне, Ленінське, Хімік, що на Донецькому напрямку», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, «на Луганському та Маріупольському напрямках було відносне затишшя. Бандити обстріляли позиції сил АТО біля селища Кримське, в Широкине турбував наших бійців снайпер».

Водночас, згідно з повідомленням, на Луганщині противник вів активну повітряну розвідку. Зафіксовано 12 прольотів ворожих безпілотників. З них 2 - було успішно знищено силами протиповітряної оборони ЗС України.

Поточної доби противник всього три рази застосував безпілотники.

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Окрім того, за даними прес-центру, з 00.15 з танків двічі окупанти вели обстріл наших позицій в районі н.п. Піски. В Широкине о 4 ранку працював снайпер. Турбуючий вогонь ворог вів поблизу н.п. Щастя, Станиця Луганська, Кримське, Майорськ, Луганське.

«Війська сил АТО надійно утримують оборонні рубежі та готові до будь-якого розвитку подій», - резюмували у прес-центрі.