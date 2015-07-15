На Луганщині загинули 5 військових, підірвавшись на вибуховому пристрої

Про це 15 липня на своєму сайті повідомляє речник АТО на Луганщині Руслан Ткачук.

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"У Луганській області, о 12.00 поблизу (14 липня - УНІАН) с. Болотенне Станично-Луганського району під час виконання службового завдання з розмінування місцевості підірвалися на невстановленому вибуховому пристрої та загинули на місці події п’ятеро військовослужбовців ЗС України", - йдеться у повідомленні.

За даними Ткачука, тіла загиблих бійців доставлено до Старобільського моргу.