На Луганщині загинули 5 військових, підірвавшись на вибуховому пристрої
12:19, 15 липня 2015Війна
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Поблизу Станиці Луганської 5 бійців АТО підірвались на невстановленому вибуховому пристрої.
REUTERS
Про це 15 липня на своєму сайті повідомляє речник АТО на Луганщині Руслан Ткачук.
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"У Луганській області, о 12.00 поблизу (14 липня - УНІАН) с. Болотенне Станично-Луганського району під час виконання службового завдання з розмінування місцевості підірвалися на невстановленому вибуховому пристрої та загинули на місці події п’ятеро військовослужбовців ЗС України", - йдеться у повідомленні.
За даними Ткачука, тіла загиблих бійців доставлено до Старобільського моргу.
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