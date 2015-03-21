Біля Світлодарська ремонтна бригада наїхала на міну, загинули двоє працівників

Про це повідомляє прес-служба ГУМВС України в Донецькій області.

За фактом загибелі і поранення електромонтерів відкрито кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 258 «Терористичний акт, що призвів до загибелі людини» Кримінального кодексу України.

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«Серед загиблих - 38-річний електромонтер і 42-річний водій. З мінно-вибухової травмою до лікарні у м. Костянтинівка госпіталізований 51-річний начальник дільниці високовольтних мереж», - уточнюється у повідомленні.

Встановлено, що автомобіль ремонтної бригади наїхав на вибуховий пристрій.