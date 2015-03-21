Біля Світлодарська ремонтна бригада наїхала на міну, загинули двоє працівників
16:54, 21 березня 2015Війна
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Київ. 21 березня. УНІАН. 20 березня біля м Світлодарськ в Артемівському районі Донецької області в результаті вибуху загинули двоє працівників ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі», ще один дістав поранення.
Автомобіль ремонтної бригади наїхав на вибуховий пристрій / УНИАН
Про це повідомляє прес-служба ГУМВС України в Донецькій області.
За фактом загибелі і поранення електромонтерів відкрито кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 258 «Терористичний акт, що призвів до загибелі людини» Кримінального кодексу України.
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«Серед загиблих - 38-річний електромонтер і 42-річний водій. З мінно-вибухової травмою до лікарні у м. Костянтинівка госпіталізований 51-річний начальник дільниці високовольтних мереж», - уточнюється у повідомленні.
Встановлено, що автомобіль ремонтної бригади наїхав на вибуховий пристрій.
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