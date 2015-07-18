Ситуація в зоні АТО знову загострилася, бойовики двічі обстріляли мирних жителів Авдіївки - штаб

Ситуація в районі проведення АТО протягом минулої доби, 17 липня, знову загострилася.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"З 18-ї до 24-ї години російсько-терористичні війська близько 60 разів здійснили обстріли позицій сил АТО. З них – понад 20 разів із забороненої Мінськими домовленостями зброї", - йдеться у повідомленні.

З 21-ї, протягом години, з боку селища Спартак проросійські найманці гатили зі 120-мм мінометів по місту Авдіївка, де мешкає мирне населення.

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"Близько 22-ї години поблизу селища Лебединське українські військові виявили та примусили до втечі диверсійно-розвідувальну групу. Загалом за минулу добу, бойовики 6 разів застосували 122-мм артилерію, 29 разів - 120-мм міномети, тричі - танки", - зазначили у штабі.

Неодноразово обстрілів зазнали українські позиції в районах н.п. Опитне, Новотошківське, Авдіївка, Піски, Верхньоторецьке, Водяне, Первомайське, Новотроїцьке тощо.

Сьогодні, 18 липня, станом на 6 ранку, бандформування значно активізувалися. З гаубиць та мінометів бойовики піддали обстрілам опорні пункти сил АТО в районах селищ Опитне, Верхньоторецьке, Новоселівка, Гранітне, Мар’їнка, Старогнатівка, Станиця Луганська, Піски, Широкине тощо.

Близько 5-ї ранку, проросійські терористи гатили з танку по мирним мешканцям міста Авдіївка. Майже півгодини танкові снаряди розривалися у житлових кварталах міста.

У штабі АТО підкреслили, що українські військові мужньо утримують оборонні рубежі та готові до будь-якого розвитку подій.