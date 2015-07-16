Російсько-терористичні війська збільшили кількість обстрілів позицій українських прикордонників
У Держприкордонній службі України заявляють, що російсько-терористичні війська продовжують обстрілювати українські блокпости у зоні проведення антитерористичної операції на сході України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України, прес-секретар Олег Слободян сьогодні на брифінгу в Києві.
Прес-секретар зазначив, що обстановка на державному кордоні та у зоні АТО залишається складною, але контрольованою.
"Лише впродовж поточної доби у двох випадках зі снайперської зброї зазнавав обстрілу блокпост Мар'їнка, на якому несуть службу прикордонники та військовослужбовці Збройних сил України, та один раз зі стрілецької зброї та мінометів російсько-терористичні війська обстріляли блокпост Майорське", - зазначив Слободян.
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Під час обстрілів ніхто з української сторони не постраждав.
Також прес-секретар зазначив, що впродовж останнього тижня терористи стали активніше обстрілювати українські блокпости.
"Так, з 9 липня українські прикордонники у 17 випадках зазнавали обстрілів зі сторони російсько-терористичних військ", - сказав Слободян, повідомивши, що попереднього тижня таких випадків було 10.
Окрім того, впродовж тижня дещо збільшилась кількість польотів ворожих безпілотних літальних апаратів.
"З 9 липня у смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень прикордонники зафіксували 41 безпілотний літальний апарат", - зазначив прес-секретар, нагадавши, що попереднього тижня таких випадків було 32.
Слободян додав, що безпілотники супротивника були відстежені практично в усіх районах вздовж лінії бойових зіткнень.
При цьому він розповів, що 15 липня на ділянці Луганського прикордонного загону навпроти відділу прикордонної служби «Білолуцьк» у безпосередній близькості від кордону був зафіксований політ російського військового вертольоту Мі-8.