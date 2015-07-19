На Донеччині за добу внаслідок артударів терористів загинули четверо мирних жителів

14:37, 19 липня 2015
Війна
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За добу в результаті артилерійських ударів терористів по населених пунктах Донецької області загинули 4 мирні жителі, ще стільки ж поранено, в тому числі дитина.

REUTERS

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МВС України в Донецькій області.

«Бойовики накрили вогнем Авдіївку, Мар'їнку, Красногорівку, селища Опитне, Піски, Верхньоторецьке, Водяне Ясинуватського району, Новгородське Дзержинського району. Постраждали 8 мирних жителів, серед них 4 загиблих і 4 поранених, зокрема - дівчинка 2006 року народження», - повідомили у прес-службі.

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Інформація про потерпілих уточнюється.

За цими фактами порушено кримінальні провадження з кваліфікацією за ч.3 ст.258 «Терористичний акт», ч.1 ст.115 «Умисне вбивство» та ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 «Замах на вчинення умисного вбивства» Кримінального кодексу України.

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