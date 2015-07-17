Розвідка має інформацію про можливе вторгнення агресора в Україну - Порошенко
02:37, 17 липня 2015Політика
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Президент Петро Порошенко заявив, що згідно з інформацією військової розвідки на територію України можливе вторгнення сил агресора.
В ніч на 15 липня, під час ескалації бойових дій загинули кілька цивільних / facebook.com/petroporoshenko
Про це він повідомив в інтерв'ю CNN, передає Українська правда.
"У мене є інформація з джерел розвідки, що вторгнення буде", - підкреслив він.
Також глава держави зазначив, що в ніч на 15 липня, під час ескалації бойових дій загинули кілька цивільних.
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"Я втратив 8 військових, і 16 військових були поранені. Кілька цивільних загинули під обстрілом. І це реальність російської агресії в Україні", - підкреслив Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявив, що перешкоджання трибуналу по аварії літака Boeing передбачає відповідальність за катастрофу.
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