Розвідка має інформацію про можливе вторгнення агресора в Україну - Порошенко

Про це він повідомив в інтерв'ю CNN, передає Українська правда.

"У мене є інформація з джерел розвідки, що вторгнення буде", - підкреслив він.

Також глава держави зазначив, що в ніч на 15 липня, під час ескалації бойових дій загинули кілька цивільних.

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"Я втратив 8 військових, і 16 військових були поранені. Кілька цивільних загинули під обстрілом. І це реальність російської агресії в Україні", - підкреслив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявив, що перешкоджання трибуналу по аварії літака Boeing передбачає відповідальність за катастрофу.