Бойовики почали обстріл Горлівки – ЗМІ

Сьогодні, 22 липня, близько 19.30 бойовики знову почали провокаційні обстріли Горлівки.

Про це, як повідомляє сайт міста Донецька, пишуть місцеві жителі в соціальних мережах.

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«Знову орки розносять Горлівку... Прильоти в районі ж/м Комсомолець, на Глибокій... Пара танків повзає біля школи № 9, що в районі Ртутного, і стріляє в бік міста», - інформують горлівчани.

Крім того, з району т.зв. «сухих» кар'єрів бойовики стріляють з САУ. «Відлітає в сторону Новолуганського або Світлодарська...», - резюмують горлівчани.