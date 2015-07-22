Бойовики почали обстріл Горлівки – ЗМІ
20:48, 22 липня 2015Війна
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З району так званих "сухих" кар'єрів" бойовики стріляють із САУ.
REUTERS
Сьогодні, 22 липня, близько 19.30 бойовики знову почали провокаційні обстріли Горлівки.
Про це, як повідомляє сайт міста Донецька, пишуть місцеві жителі в соціальних мережах.
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«Знову орки розносять Горлівку... Прильоти в районі ж/м Комсомолець, на Глибокій... Пара танків повзає біля школи № 9, що в районі Ртутного, і стріляє в бік міста», - інформують горлівчани.
Крім того, з району т.зв. «сухих» кар'єрів бойовики стріляють з САУ. «Відлітає в сторону Новолуганського або Світлодарська...», - резюмують горлівчани.
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