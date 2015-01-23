Тимчук: Жителі Горлівки масово залишають місто через інтенсивні обстріли

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук в Facebook.

«Населення масово покидає місто і околиці. У районі цього населеного пункту українська артилерія знищила установку РСЗВ (БМ-21 «Град»). Йде «сортування» поранених бойовиків: у міській лікарні Горлівки №2 до вчорашнього вечора перебувало до 50 терористів з пораненнями середньої і легкої тяжкості, тяжкопоранені бойовики переправляються в Лінійну поліклініку на ст. Микитівка. Враховуючи велику кількість поранених бойовиків і російських найманців, терористи готують під польовий лазарет і місцевий тубдиспансер», - пише Тимчук.

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За інформацією ІС, також вчора тривали спроби наступу бойовиків на Бахмутської трасі в районі блокпоста №29.

«Дві масовані атаки бойовиків відбувалися за підтримки артилерії. Однак у результаті дій артилерійських підрозділів українських військ противник істотно просунутися у бік р. Сіверський Донець не зміг, втративши не менше 4 од. бронетехніки», - повідомляє Тимчук.