За добу ворог 109 разів порушив режим тиші - штаб

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

З 18 години вечора 31 липня і до опівночі бойовики продовжували застосовувати озброєння, що згідно Мінських домовленостей має бути відведене від лінії розмежування.

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Так двічі, о 19.35 і о 22.50 злочинці зі 120-міліметрових мінометів били по наших опорних пунктах неподалік Пісків. Двічі мінометного обстрілу калібру 120 міліметрів зазнала Авдіївка. О 20.50 з танку, о 21.10 з озброєння БТР і о 23.20 із 120-міліметрових мінометів бандити били по наших позиціях в Опитному.

На Артемівському напрямку о 19 та 21 годині російсько-терористичні війська гатили з танків по селищу Миколаївка.

"Також продовжуючи застосовувати тактику «випаленої землі» бойовики з мінометів ведуть вогонь по мирних населених пунктах. Близько десятої години вечора злочинці обстріляли житлові будинки у Верхньотроїцькому та Авдіївці", - повідомили у прес-центрі.

Загалом, за минулу добу – 31 липня, зі 109 випадків порушення ворогом режиму тиші 70 обстрілів наших позицій зафіксовано в районі Донецька.

Після опівночі – 1 серпня, вогнева активність противника із застосуванням практично усіх видів зброї продовжилась на Донецькому напрямку.