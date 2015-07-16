Бойовики обстріляли з артилерії село в Артемівському районі, є загиблі серед мирного населення

Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook, близько 60 з них відбулось з 18-ї по 24 годину. При цьому 33 рази бандформування використовували заборонену Мінськими домовленостями зброю.

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"Російсько-терористичні війська знову навмисно та показово обстріляли мирний населений пункт Донбасу. Цього разу від 152-мм артилерії бойовиків постраждало село Кодема, Артемівського району Донецької області. Є загиблі серед мирного населення", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що кількість загиблих не уточнюється.

Окрім цього, згідно з даними прес-центру, 7 разів бойовики застосовували по позиціях сил АТО 152-х та 122-мм артилерію, 31 раз - 120-мм міномети, у 9 випадках – танки.

"Під щільним вогнем проросійських бандформувань були позиції сил АТО в районах н.п. Авдіївка, Новгородське, Верхньоторецьке, Опитне, Кірово, Перше травня, Ленінське, Миколаївка-2, Майорськ, Старогнатівка", - додали у прес-центрі.

Станом на 6-ту годину ранку, сьогодні, 15 липня, бойовики ведуть "турбуючий" вогонь зі стрілецької зброї по позиціях наших військ в районі н.п. Щастя та у напрямку Донецького аеропорту.