Сьогодні ввечері бойовики знову обстріляли Авдіївку - Аброськін

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова управління внутрішніх справ Донецької області В'ячеслав Аброськін.

"Тільки припинився 20-хвилинний мінометний обстріл бойовиками Авдіївки. В районі будинків 262-264 по вул. Леніна отримав важкі осколкові поранення літній чоловік, 75 років. У важкому стані доставлений в міську лікарню", - йдеться в повідомленні.

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Також Аброськін зазначив, що місця пошкодження оглядає слідчо-оперативна група Авдіївського міськвідділу.

Только прекратился 20-минутный минометный обстрел боевиками Авдеевки. В районе домов 262-264 по ул.Ленина получил тяжелы... Posted by Vyacheslav Abroskin on Thursday, August 6, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що в Авдіївці Донецької області з 1 січня по 4 серпня 2015-го через безперервні обстріли з боку бойовиків загинула 31 людина, 87 отримали поранення. Про це повідомив начальник ГУ МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін. Також він додав, що терористи цілеспрямовано руйнують інфраструктуру, в тому числі Авдіївський коксохімічний завод.