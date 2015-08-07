Міноборони створить реєстр військовозобов’язаних до кінця року

Про це повідомила начальник Управління комунікації та преси МОУ Оксана Гаврилюк на брифінгу сьогодні у Києві, передає кореспондент УНІАН.

«Кабмін схвалив проект закону про єдиний державний реєстр військовозобов’язаних, підготовлений оборонним відомством. Створення такого реєстру військовозобов’язаних дозволить Міноборони ефективно запобігти спробам громадян ухилятися від військової служби», - зазначила вона.

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За словами Гаврилюк, для наповнення інформаційної бази реєстру будуть використані дані фіскальної, прикордонної, міграційної служби, а також виборців України.

«Найближчим часом законопроект буде направлений до ВР, і ми уже плануємо, що до кінця цього року створення такого державного реєстру буде завершено», - висловила сподівання начальник Управління комунікації та преси МОУ.