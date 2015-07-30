Військовослужбовців третьої хвилі демобілізують впродовж вересня - Генштаб

Про це "5 каналу" повідомив начальник прес-служби Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

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"На виконання указу президента України, верховного головнокомандувача Збройними силами України – № 328/2015 – звільнення в запас військовослужбовців, які були призвані в рамках третьої хвилі мобілізації минулого року, будуть відбуватися в період з серпня по вересень поточного року. В зв'язку з тим, що нині на полігонах, навчальних центрах проходять бойове навчання військовослужбовці, які призвані в рамках шостої хвилі мобілізації, саме ці військовослужбовці в перспективі замінять військових, які минулого року прийшли до лав Збройних сил України, тому основні заходи, пов'язані з демобілізацією, будуть відбуватися у вересні поточного року", - повідомив Селезньов.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко запевнив, що демобілізація військовослужбовців відбудеться у строки, встановлені указом президента, – у серпні-вересні цього року.

Нагадаємо, уряд встановив нову грошову виплату для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації та вирішили далі служити за контрактом.