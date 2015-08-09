За минулу добу в зоні АТО загинув один військовий, поранено 10

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу у ході бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще 10 отримали поранення», - сказав Мотузяник.

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Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру АТО, за минулу добу бойовики 111 разів порушили режим припинення вогню, незважаючи на Мінські домовленості. При цьому терористи 9 разів застосовували артилерію, 41 - міномети, 7 - танки, тричі вели вогонь з «Градів».