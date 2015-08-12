За добу один український військовий загинув, трьох поранено
12:52, 12 серпня 2015Війна
96 0
За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, трьох було поранено.
У зоні АТО продовжують гинути українські захисники / dpsu.gov.ua
Про це на брифінгу в Києві заявив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНІАН.
Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинув один український військовий, 13 поранені - штаб
За його словами, «цих втрат сили АТО зазнали під Станицею Луганською і Старогнатівкою».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter