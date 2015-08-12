За добу один український військовий загинув, трьох поранено

Про це на брифінгу в Києві заявив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНІАН.

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За його словами, «цих втрат сили АТО зазнали під Станицею Луганською і Старогнатівкою».