Під час спроби бойовиків прорватися під Станицею Луганською загинули 3 силовиків

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ України.

"Близько 14:30 в районі залізничного переїзду в населеному пункті Станиця Луганська Луганської області група бойовиків вчинила спробу прориву на територію, контрольовану законною Українською владою", – йдеться в повідомленні.

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"Ворог поніс втрати і був відкинутий. Міліцейський гарнізон Станично-Луганського району продовжує виконання бойових завдань по боротьбі з терористами, а також по підтриманню законності і правопорядку", – додали в прес-службі.

Нагадаємо, сьогодні вдень бойовики влаштували запеклий артобстріл Станиці Луганської.