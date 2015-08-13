В АП заявляють про спроби бойовиків помститися за поразку під Старогнатівкою
Бойовики намагаються помститись силам АТО за поразку під Старогнатівкою, активно обстрілюючи цей район.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в Києві.
«Тривають інтенсивні бойові дії на Маріупольському напрямку. У трикутнику Докучаєвськ – Комсомольське – Тельманове ворог зосередив значні сили і важку військову техніку: танки, ствольну і реактивну артилерію. Намагаючись помститися за поразку в бою під Старогнатівкою, ворог активно обстрілює саме цей район. Південніше, біля Гранітного, ворог провів 40-хвилинний танковий обстріл по наших укріпленнях» , - зазначив він.
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За словами Мотузяника, на південь від Павлопільського водосховища ворог перейшов до тактики обстрілів з великої відстані українських укріплень з великокаліберної артилерії.
Незаконні збройні формування застосовують як ствольну, так і реактивну артилерію: пізно ввечері українські передові позиції біля Талаківки потрапили під вогонь ворожих «Градів», сказав він.
Як повідомив Мотузяник, вчора в зоні АТО було зафіксовано 13 польотів ворожих безпілотників.