В АП заявляють про спроби бойовиків помститися за поразку під Старогнатівкою

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в Києві.

«Тривають інтенсивні бойові дії на Маріупольському напрямку. У трикутнику Докучаєвськ – Комсомольське – Тельманове ворог зосередив значні сили і важку військову техніку: танки, ствольну і реактивну артилерію. Намагаючись помститися за поразку в бою під Старогнатівкою, ворог активно обстрілює саме цей район. Південніше, біля Гранітного, ворог провів 40-хвилинний танковий обстріл по наших укріпленнях» , - зазначив він.

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За словами Мотузяника, на південь від Павлопільського водосховища ворог перейшов до тактики обстрілів з великої відстані українських укріплень з великокаліберної артилерії.

Незаконні збройні формування застосовують як ствольну, так і реактивну артилерію: пізно ввечері українські передові позиції біля Талаківки потрапили під вогонь ворожих «Градів», сказав він.

Як повідомив Мотузяник, вчора в зоні АТО було зафіксовано 13 польотів ворожих безпілотників.