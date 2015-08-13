Минула доба була найбільш "гарячою" в зоні АТО за кілька тижнів, бойовики стріляли 152 рази

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Найбільш гаряче ввечері було на Донецькому напрямку. З 20.47 і майже до 10 вечора бойовики 4 рази били з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» по українських позиціях неподалік Пісків. По цьому ж селищу, злочинці тричі вели вогонь зі 120-міліметрових мінометів. Також, лише вчора в вечері бойовики 5 разів з мінометів 120 калібру і тричі зі 122-міліметрової артилерії обстріляли Авдіївку. А о 21.40, 22, 22.40 найманці били по селищу Опитне з «Градів»», - йдеться у повідомленні.

В районі Маріуполя, з 6 вечора, артилерія бойовиків вела вогонь по опорних пунктах сил АТО у селищах Лебединське, Старогнатівка, Талаківка, Павлополь. Також о 21.20 і 22.10 по Старогнатівці, а о 22.33 по Талаківці бойовики били з «Градів».

«На Артемівському напрямку, близько опівночі, бойовики обстріляли наші підрозділи з мінометів, артилерії калібру 152 міліметри, БМП та гранатометів неподалік селища Кірове», - повідомляє прес-центр.

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Загалом, минула доба знову відзначилась найбільшою кількістю обстрілів позицій військових за останні тижні. 12 серпня бойовики 152 рази порушили режим припинення вогню. З них більшість - 102 випадки зафіксовано на Донецькому напрямку.

«Також слід додати, що лише вчора, вздовж лінії розмежування, противник 20 разів використовував артилерію, 32 – міномети, 15 – реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», 100 – гранатомети і стрілецьку зброю», - додають у прес-центрі АТО.