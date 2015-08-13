ОБСЄ: Місія протягом тижня сприяла локальному припиненню вогню в зоні АТО

Про це сказав на брифінгу заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг.

"Понад 5 днів команда ОБСЄ в Донецьку і Краматорську допомагала щоденно забезпечувати припинення вогню для того, щоб компанія "Вода Донбасу" могла налагодити водогон. Тепер вода знову потрапляє у ці райони, в село Спартак", - повідомив він.

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Хуг нагадав, що в січні цього року внаслідок обстрілу був пошкоджений водогін і сервісна компанія "Вода Донбасу" припинила постачання води. "Ці сім місяців жителі Куйбишевського, Київського, Кіровського, Петровського районів Донецька страждали через нестачу питної води", - додав він.