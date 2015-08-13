ОБСЄ: Місія протягом тижня сприяла локальному припиненню вогню в зоні АТО
15:49, 13 серпня 2015Війна
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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ цього тижня сприяла локальному припиненню вогню на місцях для відновлення водопостачання у деяких населених пунктах на Донбасі.
REUTERS
Про це сказав на брифінгу заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг.
"Понад 5 днів команда ОБСЄ в Донецьку і Краматорську допомагала щоденно забезпечувати припинення вогню для того, щоб компанія "Вода Донбасу" могла налагодити водогон. Тепер вода знову потрапляє у ці райони, в село Спартак", - повідомив він.
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Хуг нагадав, що в січні цього року внаслідок обстрілу був пошкоджений водогін і сервісна компанія "Вода Донбасу" припинила постачання води. "Ці сім місяців жителі Куйбишевського, Київського, Кіровського, Петровського районів Донецька страждали через нестачу питної води", - додав він.
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