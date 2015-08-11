На Донбасі під обстріл потрапила фільтрувальна станція, 8 міст у спеку залишилися без води
17:26, 11 серпня 2015Війна
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На Донбасі зупинена робота Великоанадільської фільтрувальної станції, в результаті чого 8 населених пунктів залишились без водопостачання.
REUTERS
Про це повідомляє сайт КП "Компанія "Вода Донбасу".
"Сьогодні вночі в результаті обстрілу були виведені з експлуатації дві лінії електропостачання ЛЕП 35 кВ, якими електроенергія подається до насосної станції 3 підйому Південнодонбаського водогону. З цієї причини припинила роботу Великоанадільська фільтрувальна станція, призупинено водопостачання міст: Докучаєвськ, Волноваха, Новотроїцьк, Вугледар, а також селищ Благодатне, Володимирівка, Нікольське, Павлівка", - інформують в компанії.
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